Се сруши Ф22 Раптор на американската авијација (видео)

Авион на воздухопловството на САД Ф-22 Раптор се урна за време на тренингот во северозападна Флорида. Пилотот преживеал откако безбедно се катапултирал. Драматичниот момент беше снимен од возач од блискиот автопат.

Несреќата се случила во петокот наутро по локално време во близина на Воздухопловната база Еглин, источно од Пенсакола. Видеото кое се појави подоцна во текот на денот, го покажува моментот кога сè уште неименуваниот пилот решил да го „откачи“ авионот од 143 милиони долари и искористи падобранот за да се спаси.

📹 | An F-22 jet of the #US Air Force has crashed in Florida during a routine flight.

The pilot ejected and was able to land safely.pic.twitter.com/XHy4ZcYpV4

— EHA News (@eha_news) May 15, 2020