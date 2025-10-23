Се трага по 13 годишно девојче од Кочани!

ВестиСе трага по 13 годишно девојче од Кочани! Written by Леонардо on 23.October.2025 More in Вести: Чашка за прв пат доби градоначалник Албанец, ДИК ги одби 5-те жалби – Шаќири: Ќе бидам градоначалник на сите жители на општината 23.October.2025 Мицкоски: Народот има надеж и очекувања – нема да ги изневериме! 23.October.2025 (Видео) Ѓорѓиевски: Додека градските власти спијат, ние го чистиме градот 23.October.2025 На 23.10.2025 во 00:30 часот во Полициската станица Кочани М.Ф.(43) од Кочани пријави дека од домот се оддалечила нејзината малолетна ќерка М.Ф.(13).Се преземаат мерки за пронаоѓање на лицето. Пронајдете не на следниве мрежи: