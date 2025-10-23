Вести

Се трага по 13 годишно девојче од Кочани!

На 23.10.2025 во 00:30 часот во Полициската станица Кочани М.Ф.(43) од Кочани пријави дека од домот се оддалечила нејзината малолетна ќерка М.Ф.(13).

Се преземаат мерки за пронаоѓање на лицето.

