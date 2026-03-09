Се урна зграда по пожар на централната железничка станица во Глазгов, десетици возови откажани

0 SHARES Сподели Твитни

Голем пожар на централната железничка станица во најголемиот град во Шкотска, Глазгов, предизвика делумно уривање на една зграда, повикувајќи се на Би-Би-Си.

Десетици возови од станицата се откажани, а станицата ќе остане затворена до понатамошно известување, соопшти британската железничка асоцијација „Нешнал реил“.

Нема извештаи за повредени во пожарот.

Пожарот започнал во продавница за вејпинг во близина на станицата во саботата попладне.

