Се урна тунел во Лос Анџелес; Спасени се повеќе од 30 работници 

Најмалку 31 работник беа спасени откако синоќа се урна тунел во индустриски комплекс во Лос Анџелес, соопшти Противпожарната служба на Лос Анџелес (LAFD).Колапсот се случил во тунел со дијаметар од 5,5 метри, кој се гради за управување со отпадни води, а кој се наоѓа осум до 10 километри јужно од единствениот влез во комплексот на тунели, пишува ABC News.Работниците успеале да „се искачат преку куп лабава земја висока 3,6 до 4,5 метри“ за да се спуштат до другите колеги, а потоа со возила од тунелот биле транспортирани на безбедно место. На местото на настанот биле повеќе од 100 припадници на LAFD, вклучувајќи ги и екипите за пребарување и спасување.Работниците беа евакуирани со помош на специјални кафези подигнати со кран, и сите излегоа без видливи повреди.Breaking News: Thirty-one workers were rescued in Los Angeles from a tunnel that collapsed. There were no significant injuries, officials said.#tunnelcollapsed #California #temblorgt #SUNOO #planecrash #ClausulaQuiron #MundosOpuestos #HAECHAN #Delhi #temblorgt pic.twitter.com/mhkIquYukL— Inaya qadir (@InayaQadir73603) July 10, 2025Прелиминарните извештаи покажуваат дека најмалку 27 работници биле прегледани од болничари на местото на настанот.Градоначалничката на Лос Анџелес, Карен Бас, им се заблагодари на спасувачите и работниците за нивната храброст.„Вие сте вистинските херои на Лос Анџелес“, рече таа на социјалните мрежи.Завршувањето на работите на овој тунел е планирано за 2027 година. Претходно беше објавено дека најмалку 15 работници биле заробени по уривањето на тунелот.



