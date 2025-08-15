Се уште гори кај Јасен – 29 пожари на отворен простор до 06 часот!

Состојба со пожари – 15.08.2025 (до 06:30 часот)

На територијата на Р.С. Македонија има вкупно 29 пожари на отворен простор, од кои:

Активни: 2

Под контрола: 1

Изгаснати: 26

АКТИВНИ (2):

1. Општина Македонски Брод 1: Повеќенаменското подрачје „Јасен“ (мешана шума)

2. Општина Јегуновце: помеѓу селата Рогачево и Јажинце (пасишта)

ПОД КОНТРОЛА (1):

1. Општина Македонски Брод 2: с. Девич – с. Грешница (ниска вегетација)

ИЗГАСНАТИ (26):

1. Општина Демир Хисар: с. Мало Илино (дабова шума)

2. Општина Струга 1: место викано Бегова Шума, с. Делогожда (ниска вегетација и мешана шума)

3. Општина Струга 2: место викано Октишка Краста (ниска вегетација)

4. Општина Делчево: с. Очипала (ѓубриште и ниска вегетација)

5. Општина Куманово 1: ул. Ѓорче Петров (ѓубре)

6. Општина Куманово 2: с. Романовце (ниска вегетација)

7. Општина Куманово 3: кај месна индустрија „Никси“ (ниска вегетација)

8. Општина Куманово 4: нас. Карпош (ниска вегетација)

9. Општина Старо Нагоричане: с. Челопек (ниска вегетација и стрниште)

10. Општина Сарај 2: с. Радуша кон с. Дворце (ниска вегетација)

11. Општина Арачиново: с. Арачиново (ниска вегетација)

12. Општина Арачиново 2: с. Орланци (ѓубриште)

13. Општина Сопиште: с. Св. Петка (ниска вегетација)

14. Општина Шуто Оризари: ул. Брсјачка Буна (ѓубриште)

15. Општина Желино: с. Групчин (ниска вегетација)

16. Општина Брвеница: с. Челопек и с. Милетино (нискостеблеста шума)

17. Општина Тетово: с. Селце (ниска вегетација)

18. Општина Тетово 2: кај ресторан „Сирич“ (ѓубриште)

19. Општина Гостивар: с. Чегране (ниска вегетација)

20. Општина Прилеп: с. Дабница (ниска вегетација)

21. Општина Ресен: с. Дрмени (ниска вегетација)

22. Општина Чешиново – Облешево: с. Теранци (ниска вегетација)

23. Општина Охрид: кај Климентов Универзитет (ѓубриште)

24. Општина Кичево 1: с. Аранѓел (стрниште)

25. Општина Кичево 2: с. Мало Церско (ниска вегетација)

26. Општина Куманово: нас. Рајкова Куќа (ниска вегетација)