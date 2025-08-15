Се уште гори кај Јасен – 29 пожари на отворен простор до 06 часот!

Состојба со пожари – 15.08.2025 (до 06:30 часот)
На територијата на Р.С. Македонија има вкупно 29 пожари на отворен простор, од кои:
Активни: 2
Под контрола: 1
Изгаснати: 26
АКТИВНИ (2):
1. Општина Македонски Брод 1: Повеќенаменското подрачје „Јасен“ (мешана шума)
2. Општина Јегуновце: помеѓу селата Рогачево и Јажинце (пасишта)
ПОД КОНТРОЛА (1):
1. Општина Македонски Брод 2: с. Девич – с. Грешница (ниска вегетација)
ИЗГАСНАТИ (26):
1. Општина Демир Хисар: с. Мало Илино (дабова шума)
2. Општина Струга 1: место викано Бегова Шума, с. Делогожда (ниска вегетација и мешана шума)
3. Општина Струга 2: место викано Октишка Краста (ниска вегетација)
4. Општина Делчево: с. Очипала (ѓубриште и ниска вегетација)
5. Општина Куманово 1: ул. Ѓорче Петров (ѓубре)
6. Општина Куманово 2: с. Романовце (ниска вегетација)
7. Општина Куманово 3: кај месна индустрија „Никси“ (ниска вегетација)
8. Општина Куманово 4: нас. Карпош (ниска вегетација)
9. Општина Старо Нагоричане: с. Челопек (ниска вегетација и стрниште)
10. Општина Сарај 2: с. Радуша кон с. Дворце (ниска вегетација)
11. Општина Арачиново: с. Арачиново (ниска вегетација)
12. Општина Арачиново 2: с. Орланци (ѓубриште)
13. Општина Сопиште: с. Св. Петка (ниска вегетација)
14. Општина Шуто Оризари: ул. Брсјачка Буна (ѓубриште)
15. Општина Желино: с. Групчин (ниска вегетација)
16. Општина Брвеница: с. Челопек и с. Милетино (нискостеблеста шума)
17. Општина Тетово: с. Селце (ниска вегетација)
18. Општина Тетово 2: кај ресторан „Сирич“ (ѓубриште)
19. Општина Гостивар: с. Чегране (ниска вегетација)
20. Општина Прилеп: с. Дабница (ниска вегетација)
21. Општина Ресен: с. Дрмени (ниска вегетација)
22. Општина Чешиново – Облешево: с. Теранци (ниска вегетација)
23. Општина Охрид: кај Климентов Универзитет (ѓубриште)
24. Општина Кичево 1: с. Аранѓел (стрниште)
25. Општина Кичево 2: с. Мало Церско (ниска вегетација)
26. Општина Куманово: нас. Рајкова Куќа (ниска вегетација)