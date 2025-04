Се чини дека времето застанало за Брук Шилдс: Фотографиите во бикини ја покажуваат нејзината фит фигура на 59 години

0 SHARES Сподели Твитни

Американската актерка и модел Брук Шилдс (59) позираше во бикини и повторно воодушеви со својот изглед и фит фигура по која е позната со децении.Имено, на фотографиите објавени на Инстаграм, Шилдс може да се види како позира на песок со морето во позадина. Таа ја пушти својата долга темна коса да дува на ветрот, а носеше црно-бел костим за капење.На една од фотографиите се гледа како Брук седи на клупа со испружени нозе пред неа, а на објавата напиша: „Го носам мојот сосема нов костим за капење“, мислејќи на соработката на австралискиот бренд за костими за капење со британската дизајнерка Индија Хикс. View this post on Instagram A post shared by Brooke Shields (@brookeshields)Шилдс позирала и со своето куче, велејќи им на следбениците; „Повлечете докрај до крај за специјална гостинска ѕвезда“.Пред неколку години таа призна дека носела едноделни костими за капење кои покриваат што повеќе, се додека нејзините ќерки не ѝ кажале дека е смешно бидејќи времето уште не и поминало.Таа призна дека и била потребна храброст и самодоверба да го покаже своето тело во костим за капење откако наполни 50 години.“Жените во педесеттите не треба да се фрлаат. Тоа го сфатив благодарение на моите ќерки. Ако сте на таа возраст, особено ако сте актерка, тоа е како да сте ја имале кариерата и можете да се опуштите, но мислам дека само што почнувам”, изјави еднаш Брук.

