0 SHARES Сподели Твитни

Пред неколку дена, фолк ѕвездата Светлана Цеца Ражнатовиќ одржа концерт во Велес, пред околу 5.000 обожаватели во спортската сала Гемиџи. Сепак, откако некој од публиката ѝ го подаде бугарското знаме, пејачката се завитка во него.

Овој гест предизвика поделени реакции кај публиката – додека некои аплаудираа бурно, други беа изненадени од овој потег, а како што првично објавија локалните медиуми, пејачката беше принудена да ја напушти сцената поради гласните протести , иако малку подоцна, откако го остави знамето, таа го продолжи концертот.

Пејачката сега дојде на снимањето на емисијата „Ѕвездите на Гранд“, и иако на почетокот се смееше, расположението брзо ѝ се промени откако новинарите ја замолија да коментира за настаните во Велес.

„Дали сте новинари? Зошто не истражувавте“, бесно одговори пејачот на прашањето, а потоа бесно додаде:

„Се ширеа лаги дека мојот концерт бил прекинат и дека ме натерале да се симнам од сцената! Дали е тоа вистина? Пеев повеќе од два и пол часа… Мислам, чест на исклучоците, а има и такви што шират такви глупости“, продолжи Цеца.

„Да, таа ситуација се случи, веќе дадов изјава на таа тема и беше решена. Има и полоши афери за кои не ги вознемирувавте моите колеги“, одговори бесно Цеца.

„Тоа го правам веќе 40 години. Никогаш во животот не сум имал провокативна изјава, ништо друго , се однесуваш како навивач, штета е!“, заклучи пејачката на крајот.

The post „Се ширеа лаги дека сум насилно отстранета од сцената“: Цеца беснееше пред снимањето на ,,Ѕвездите на Гранд” по драмата со знамето (фото) appeared first on Во Центар.

Пронајдете не на следниве мрежи: