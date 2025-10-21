„Сивиот развод“ станува сè почест: Дали знаете што значи тоа?

0 SHARES Сподели Твитни

Дали некогаш сте слушнале за „сив развод“? Овој термин се однесува на развод на постари парови, обично во нивните педесетти години или подоцна, од различни причини.

Додека помладите парови често се разведуваат поради неверство, злоупотреба, финансиски проблеми или недостаток на искуство во долгорочни врски, постарите парови имаат тенденција да се разведуваат поради широк спектар на проблеми што се акумулирале со текот на годините. Бројот на „сиви разводи“ малку се зголемил помеѓу 1970 и 1990 година, но се дуплирал во 2010 година, а стапката сè уште расте, според Клиниката во Кливленд.

Психологот Чивона Чајлдс вели дека овие промени во стапките на развод во голема мера се должат на подолгиот животен век, промените во традиционалната култура и промената на општествените ставови за придобивките од бракот.

„Ова веќе не е 18-ти, 19-ти или 20-ти век, а останувањето во брак кој повеќе не ве исполнува не е потребно. Жените имаат многу поголема финансиска стабилност и флексибилност во своите животи, а ние обрнуваме поголемо внимание на нашето ментално здравје од кога било досега. Веќе не сме сведени на останување во брак заради финансиска стабилност“, рече таа.

Други причини зошто паровите одлучуваат за „сив развод“ вклучуваат: еднострани врски во кои партнерите имаат различни интереси, соништа и цели, чувство дека бракот стагнирал, потреба за независност, желба за личен раст, ментална благосостојба и подобрен квалитет на живот итн.

„„Сивиот развод“ често е избор за подобрување на сопствениот живот и личен раст. Потребна е многу храброст луѓето да ја донесат оваа одлука, и тие обично го прават тоа од вистински причини“, рече Чивона Чајлдс.

