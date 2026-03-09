„Сигурен сум дека Елвис Присли не починал во 1977 година“ Последните моменти на пејачот сè уште будат сомнежи: „Ја лажирал својата смрт за да избега од мафијата“

0 SHARES Сподели Твитни

Смртта на Елвис Присли, кралот на рокенролот, на 16 август 1977 година го шокираше светот. Музичката легенда почина на 43-годишна возраст и беше пронајден во несвест на подот од бањата во неговата вила Грејсленд во Мемфис.

Иако официјалната причина за смртта беше срцев удар, ненадејната смрт на Елвис со децении е предмет на бројни бизарни теории на заговор. Некои тврдат дека ја лажирал сопствената смрт, додека други веруваат дека станал статист, градинар или дури избегал од мафијата.

Тој работи како градинар

Поранешниот англиски крикет играч Фреди Флинтоф, исто така, ја разгоре дебатата. Во својата утринска емисија на talkSPORT, тој изјави дека верува оти Елвис би можел да биде жив, пишува Дејли Меил.

„Се шират приказни дека тој всушност е градинарот во Грејсленд. Има снимки од човек во градината кој изгледа како што би изгледал Елвис денес“, рече тој еднаш.

Тој стана статист

Некои теории отидоа чекор понатаму и тврдат дека Елвис целосно го променил својот живот и кариера. Според тие шпекулации, кралот на рокенролот наводно станал статист во филмовите, пишува „The Mirror“.

Па така, некои обожаватели се убедени дека Елвис се појавува како спореден лик во хитот „Сам дома“, познат кај нас како „Сам дома“, од 1990 година. Тие тврдат дека тоа може да се види во позадината на сцената каде што мајката на Кевин се обидува да фати лет за Чикаго.

Избега од мафијата

Некои теории на заговор одат и во сосема поинаква насока – според нив, Елвис наводно бил поврзан со мафијата. Според списанието „Тајм“, една од попопуларните теории за тоа зошто Пресли можеби ги лажирал сопствените тврдења за смртта, дека го сторил тоа за да избега од мафијата. Авторката на книгата „Дали Елвис е жив“ од 1988 година, Гејл Бруер Џорџо, изјавила дека проучила илјадници документи на ФБИ и заклучила дека Пресли всушност бил американски херој кој морал да влезе во програмата за заштита на сведоци.

„Дали знам дека Елвис е сè уште жив денес? Не, не знам. Но, сигурен сум дека не починал на 16 август 1977 година“, објасни Бруер Џорџо.

Според таа теорија, Елвис наводно бил во пријателски односи со членови на подземјето, но во исто време му помагал на ФБИ. Кога криминалците наводно го откриле тоа, тој морал засекогаш да исчезне од јавноста и да започне нов, таен живот.

Видено во ресторанот

Во документарецот од 1992 година „Live Special: The Elvis Conspiracy“, една жена сведочеше дека го видела Елвис во ресторан во август 1991 година, каде што бил придружуван од двајца телохранители. Таа, исто така, го фотографирала наводниот Елвис, а на заматените фотографии може да се види силуета на маж со зулуфи што му го покриваат лицето со дланката. Таа, исто така, рекла дека телохранителите веднаш се приближиле кога ја извадила камерата, што ѝ дало дополнителна потврда дека навистина станува збор за кралот на рокенролот.

Ја исценирал сопствената смрт и ја потпишал сопствената смртна потврда

Теоретичарите на заговор со години тврдат дека Елвис ја инсценирал сопствената смрт за да избега од товарот на славата и дека самиот си го потпишал смртоносниот лист.

Застапниците на таа приказна се повикуваат на писмо што музичарот му го испратил на американскиот претседател Ричард Никсон во 1970 година, на кое стои неговиот потпис. Кога неговата смртна книга на родени стана јавно достапна, потписите на двата документи беа споредени, а авторката на „Дали Елвис е жив“, Гејл Бруер Џорџо, утврди дека ракописот е ист.

Во документарецот „Досиејата на Елвис“ таа тврдеше дека Пресли можеби самиот го пополнил и потпишал својот смртоносен лист. Таа вели дека ги доставила документите на анализа, а заклучокот бил дека наклонот, големината и обликот на буквите се исти.

Погрешно име на гробот

Друга теорија на заговор се однесува на правописна грешка на неговиот гроб. На последното почивалиште на Елвис во Грејсленд, неговото целосно име е врежано како Елвис Арон Присли. Сепак, неговото средно име всушност е напишано Арон, без втората буква „а“. Многумина се прашуваа како таква грешка можела да се протне на надгробната плоча на една од најголемите музички ѕвезди на сите времиња.

Теоретичарите на заговор се убедени дека ова не е случајно. Според нивната верзија, името е намерно погрешно напишано бидејќи користењето на неговото вистинско име би било забрането доколку Елвис навистина е сè уште жив.

Тој се појави на сопственото бдеење

Стотици обожаватели на Елвис се собраа во Грејсленд во 2019 година за да ја одбележат годишнината од неговата смрт. Сепак, некои теоретичари на заговор се убедени дека самиот Елвис се појавил на бдеењето . Во видеото од настанот, многумина забележале маж со седа коса во црвена кошула што личи на пејачот, додека други го „препознале“ како брадест маж со капа и сина маица.

Неговата поранешна сопруга Присила Присли еднаш се осврна на бројни теории на заговор , јасно наведувајќи дека таквите тврдења се неточни.

„Имаше толку многу лаги што кружеа наоколу – како Елвис да е сè уште жив и да се крие некаде. Жалам што не е сè уште жив“, изјави таа еднаш за People.

