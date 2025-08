Сидни Свини е исмејувана поради нејзиниот фустан на филмска премиера: „Зошто стилистот ја мрази?“

0 SHARES Сподели Твитни

Американската актерка Сидни Свини се појави на премиерата на филмот „Americana“ во Лос Анџелес, среде остри критики поради нејзината реклама за „American Eagle“, а нејзиниот изглед на црвениот тепих предизвика критики.

Американската актерка и нејзината стилистка, Моли Диксон – која исто така работеше на контроверзната кампања – за таа пригода избраа жолт фустан од Даниел Франкел, изработен по нарачка, комплетен со соодветна лента за глава.

Фустанот имаше светкав корсет и здолниште од тил и допираше до нејзините глуждови, истакнувајќи ги нејзините чевли со зашилен врв.

Се чини дека критиките кон нејзината облека делумно беа предизвикани од остри критики поради нејзината неодамнешна реклама за фармерки за „American Eagle“, повеќе отколку од самата облека.

„Кој е одговорен за нејзините лоши модни гени?“ се пошегува еден корисник, осврнувајќи се на рекламата, додека друг се согласи, пишувајќи: „Гени на лош вкус“.

Sydney Sweeney trolled over ‘bad fashion genes’ as outfit is savagely mocked at Americana premiere https://t.co/fnkGng1j1K— Daily Mail Celebrity (@DailyMailCeleb) August 4, 2025

„Зошто нејзиниот стилист ја мрази?“ прашаа некои, додека други заклучија дека бидејќи тaa ѝ дозволилa да се појави во ова издание на црвениот тепих, сигурно има проблем со актерката.

Неодамнешната кампања на Свини за „American Eagle“ предизвика толку многу реакции на интернет што дури и Белата куќа на Трамп се вклучи, а менаџерот за комуникации Стивен Чунг ја нарече реакцијата одличен пример за „дивеење на cancel culture“.

Во видеото, 27-годишната Сидни Свини ги покажува фармерките и тексас јакната на брендот, зборувајќи за своите „фармерки/гени (jeans/genes)“. Дури беше обвинета и за нацизам поради играта на зборови.

Пронајдете не на следниве мрежи: