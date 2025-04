Сидни Свини по прекинување на веридбата, видена со поранешниот вереник: „Фатени“ пред ресторан во Лос Анџелес

0 SHARES Сподели Твитни

Откако се појавија гласини дека ја откажале венчавката и ја прекинале врската, Сидни Свини и нејзиниот поранешен вереник Џонатан Давино беа фотографирани додека се шетаат заедно во Лос Анџелес.

Двојката била видена во ресторанот Беверли Глен Дели, каде наводно поминале околу еден час пред да продолжат со прошетката. И двајцата беа во лежерна облека и носеа очила за сонце, а со нив беше и кучето на Сидни, Тенк.

Овие фотографии доаѓаат откако Свини неодамна беше фотографирана без свршеничкиот прстен, што дополнително ги подгреа шпекулациите за нивната врска. Да потсетиме, на крајот на март беше објавено дека Свини и Давино ја откажале својата венчавка поради преголеми проблеми и напнатост во нивната врска.

Иако имаа големи несогласувања, извор близок до парот изјави дека тие се уште целосно не раскинале, но одлучиле да ја одложат својата венчавка додека работат на нивната врска.

Набргу потоа се појавија гласини за наводната врска на Свини со актерот Глен Пауел, со кој глумеше во филмот „Anyone But You“. Двојката беше фотографирана заедно во еден мексикански ресторан на свадбата на сестрата на Пауел, но извор близок до актерот брзо ги демантираше приказните, нагласувајќи дека Свини и Пауел не се во врска, туку се само добри пријатели.

Sydney Sweeney grabbed lunch with ex-fiancé Jonathan Davino over the weekend. pic.twitter.com/aYm8MJ7Fhu

— Sydney Sweeney fans (@sweeneydailyx) April 7, 2025

Подоцна, за време на гостувањето во подкастот „Today With Jenna & Friends“, Пауел на хумористичен начин ги коментираше шпекулациите за неговата врска со Свини.

“Знаете, се е во вистинскиот тајминг. Лесли и Сид се навистина добри пријатели, венчавката беше фантастична”, изјави Пауел низ смеа.

Тој исто така додал дека венчавката била исклучително забавна, со многу „дива“ атмосфера меѓу пријателите и познаниците. „Пауелови знаат да се забавуваат!“ заклучи тој.

