Сикорски до Москва: Предупредени сте, да не се жалите ако ви собориме авион влезен „по грешка“

Полскиот министер за надворешни работи Радослав Сикорски на состанокот на Советот за безбедност на ОН им прати остра порака на претседателот Владимир Путин и военото раководство на Русија.

„До претставниците на Русија, имам да им го кажам следново: Знаеме дека не ви е грижа за меѓународното право и дека не сте способни да живеете во мир со вашите соседи. Вашиот луд национализам содржи желба за доминација што нема да престане сè додека не сфатите дека ерата на империите е завршена и дека вашата империја нема да биде обновена. Секој напад со беспилотни летала од страна на хероите на вооружените сили на Украина – нека ги благослови Бог – го доближува овој ден. Вашата „тридневна специјална воена операција“ не може ниту да го освои Донбас веќе десет години. Но, потенцијалот за криминални, катастрофални руски грешки е сè уште присутен.

Со наредбата за мобилизација во 1914 година, го забрзавте почетокот на Првата светска војна, која ја обои Европа во бело и доведе до вашата Болшевичка револуција. Со потпишувањето на пактот Хитлер-Сталин помогнавте во започнувањето на Втората светска војна – најкрвавата во историјата. Со советизирање на централна Европа ја предизвикавте Студената војна. Не започнувајте уште една.

Ние сме мирни демократии, кои внимателно избегнуваа активно да се приклучат на вашиот обид за повторно освојување на Украина. Но, нема да бидеме заплашени. Имам само едно барање до руската влада: ако друга ракета или авион влезе во нашиот простор без дозвола – намерно или „по грешка“ – и бидат соборени, а остатоците паднат на територијата на НАТО, ве молам не доаѓајте тука да се жалите за тоа. Предупредени сте. Ви благодарам.“