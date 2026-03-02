Силвана Армани оддаде почит на модната династија на брендот на Неделата на модата во Милано со колекција

0 SHARES Сподели Твитни

Со јасна, но тивка самодоверба, внуката на Џорџо Армани, Силвана Армани, го зеде „факелот“, претставувајќи ја првата своја колекција без директно влијание од основачот на куќата, со што беше затворена Неделата на модата во Милано во недела.

Актерката Енди Мекдауел беше меѓу гостите во првиот ред на шоуто, кое означува ново поглавје за модната куќа Армани по смртта на дизајнерот на 4 септември на 91-годишна возраст.

„Едно од работите што ми е навистина важно е да ги претставувам жените на одредена возраст и да покажам дека сè уште сме модерни, моќни и силни, и дека уживаме во животот и изгледаме убаво“, рече Мекдауел по пристигнувањето на ревијата, облечена во темно одело од Армани со тродимензионален детаљ од роза.

Таа додаде: „Го обожавам ова бидејќи сум родена како Розали Андерсон Мекдауел и мислев дека ова одело е направено за мене. Ме прави да се чувствувам навистина елегантно.“

Зимската гардероба на Џорџо Армани за следната есен и зима за жени е флуидна, дискретна и целосно современа, отелотворувајќи ја самата суштина на модната куќа. Според тоа, речиси и да немало накит, освен брошеви со знакот на хороскопскиот знак Рак, во кој е роден основачот на брендот.

Отворачките изгледи беа во урбани нијанси на темно сива, омекнати со свилени блузи со детали од фулард околу вратот. Бордо ремен додаваше боја и структура, додека плетената облека со едвај забележлив јазол ги одржуваше линиите дисциплинирани. Долгите палта лесно ја допираа пистата.

Како и нејзиниот чичко, Силвана Армани постави меки, но прецизно скроени јакни како ‘рбет на колекцијата, вклучувајќи прошиени јакни во јапонски стил и шарени палта од јагнешка кожа. Тие беа надополнети со течни панталони, некои со странични набори за дополнителна ширина. Панталони во зимска бела боја, во комбинација со свилени ролки со висок врат и анораки, сугерираа активен животен стил, како и удобните плетени облеки, чантите што се преклопуваат и затемнетите очила.

Потоа палетата на бои се смени во бордо и полноќно сина, нова верзија на црната. Кадифените парчиња украсени со монистра донесоа удобна елеганција, додека вечерните комплети вклучуваа преливачки корсети кои нежно ја одделуваа силуетата од телото.

Дури и поформалните изгледи беа комбинирани со чанти со крос-боди, што јасно сугерираше дека жената од Џорџо Армани не чека дома да започне вечерта.

Силвана Армани по модната ревија изјави дека колекцијата содржи парчиња што самата таа би со задоволство ги носела.

„Работата со флуидност и едноставност ми дојде природно, бидејќи таква сум“, рече Армани, која, како и нејзиниот чичко, се поклони пред публиката во темно син џемпер и панталони.

Силвана Армани, заедно со Лео Дел’Орко, како креативен наследник на Џорџо Армани, работеа и на новата ко-издадена колекција на Емпорио Армани, претставена во четврток.

