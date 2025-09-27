Силен земјотрес во северозападна Кина: 8.000 луѓе се евакуирани, повеќе од 4.000 куќи се оштетени

Девет лица се повредени, 4.328 куќи се оштетени, а 7.812 жители се евакуирани откако земјотрес со јачина од 5,6 степени го погоди округот Лонгси во градот Дингси, во северозападната кинеска покраина Гансу, соопшти во понеделник Кинескиот центар за земјотресни мрежи (CENC).

Епицентарот бил на длабочина од 10 километри и силно се почувствувал и во соседните окрузи Џангсиан, Вејјуан, Линтао и Вушан, објави Синхуа. Спасувачите и полицијата го насочуваат сообраќајот и ги проценуваат ризиците на патиштата во погодените области. Кинеската администрација за земјотреси активираше итен одговор од трето ниво, додека Државниот совет и Министерството за вонредни ситуации започнаа одговор од четврто ниво и испратија работна група во погодените области.

Пет повредени лица се хоспитализирани во локална болница во Лонгси, и сите се во стабилна состојба. Националните и локалните спасувачки сили се распоредени во епицентарот за да му помогнат на населението и да ги отстранат последиците од земјотресот. Според Министерството за вонредни ситуации, на пат се дополнителни 200 спасувачи и 28 возила на локалните сили, како и 26 членови на специјализирани тимови со седум возила.