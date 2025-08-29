Силен земјотрес во Јапонија, епицентарот блиску до град со преку милион жители

Земјотрес со интензитет од 5,5 степени според Рихтеровата скала ја погоди Јапонија денес, соопшти Европско-медитеранскиот сеизмолошки центар (EMSC).

Како што е наведено, епицентарот на земјотресот бил на отворено море во Тихиот Океан, источно од островот Хоншу.

Епицентарот бил на длабочина од 35 километри , околу 11 километри од градот Сендај со околу милион жители.

Нема информации за повредени или евентуална материјална штета. Не е издадено предупредување за цунами