Силен земјотрес го разбуди вулканот во Русија по 600 години, пепелта се искачи шест километри

0 SHARES Сподели Твитни

Вулкан на Камчатка еруптираше за прв пат по 600 години, настан за кој се верува дека е поврзан со земјотресот оваа недела во источна Русија.Поконкретно, еруптираше преку ноќ на полуостровот Камчатка, кој беше епицентар на земјотрес со јачина од 8,8 степени по Рихтер што предизвика предупредувања за цунами за Јапонија, делови од САД и Филипините.„Ова е првата историски потврдена ерупција на вулканот Крашениников по 600 години“, изјави Олга Гирина, раководител на тимот за одговор на вулкански ерупции на Камчатка.Според објавите на социјалните мрежи, од овој вулкан излегува пепел во висина од околу пет до шест километри.🌋 ** WOW. Eurasia’s Largest Volcano Erupts After 8.7 Earthquake in Russia **💥 FIRST recorded eruption since 1550 (460+ years)Krasheninnikov’s ash cloud now 5–6KM high pic.twitter.com/wlRhuQiIMX— Lenka White (@white_lenka) August 2, 2025Последниот тек на лава од овој вулкан се случил околу 1463 година и оттогаш не е позната никаква ерупција, изјави Гирина.Во оваа област се можни и цунами бранови.„Очекуваната висина на брановите е мала, но сепак треба да се оддалечите од брегот.“New video shows absolutely stunning footage of Krasheninnikov erupting after 600 years.On August 2, 2025, it recorded its first-ever eruption, with ash soaring up to 5-6 km high. Scientists believe it may be linked to the recent M8.8 earthquake.📍 Kamchatka, Russia. pic.twitter.com/1CKiSXbeRM— Weather Monitor (@WeatherMonitors) August 3, 2025



Пронајдете не на следниве мрежи: