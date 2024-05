Силна експлозија го потресе Харков! Русија не ја обвини Украина: Откриено е што навистина се случи (видео)

0 SHARES Сподели Твитни

Гувернерот на руската област Белгород, Вјачеслав Гладков, информираше за експлозијата во реонот на улицата Раздобаркин, што се случи во саботата попладне.Пет лица, три жени и двајца мажи се хоспитализирани, а повеќе од 30 куќи и 10 автомобили се оштетени. Како што пренесува Kyiv Post, причината е непозната.Рускиот телеграмски канал Рус њуз тврди дека необичната воздржаност на Гладков сугерира дека инцидентот бил уште еден „автогол“ на руски авион на пат кон или од бомбардирањето. Украинскиот град Харков, кој е оддалечен помалку од 40 километри, е во центарот на немилосрдните ракетни и беспилотни напади во последните недели.Друг канал наречен „Аш“ тврди дека немањето предупредување пред инцидентот, во комбинација со сериозноста на штетата, укажува дека причината е домашен пожар откако бомбата била случајно или намерно фрлена. Тие подоцна известија дека имало најмалку еден фатален, иако властите не го потврдија тоа.Рускиот информативен канал Астра проценува дека во периодот од март до април оваа година, дури 20 бомби паднале на пограничните области. Астра смета дека руските власти нема да дадат одговор за причината за инцидентите.

A Russian aircraft that was conducting strikes with guided bombs on Kharkiv dropped a bomb on the Russian city of Belgorod.It fell right on a residential sector and exploded. Sooner or later it was bound to happen.Governor Gladkov did not disclose the cause of the explosion,… pic.twitter.com/2eOxFVoB0O— Anton Gerashchenko (@Gerashchenko_en) May 4, 2024

Извештајот на Министерството за одбрана на Обединетото Кралство во јануари објасни дека инцидентите најверојатно биле предизвикани од комбинација на несоодветна обука што доведува до неправилни процедури за вооружување, лошо извршување на мисијата и замор на екипажот.

