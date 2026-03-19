Силна поддршка од САД за Орбан: Џеј Ди Венс патува во Унгарија пред изборите

Американскиот потпретседател Џеј Ди Венс планира да ја посети Унгарија во наредните денови за да ја покаже својата поддршка за долгогодишниот националистички премиер Виктор Орбан, кој се соочува со тесни избори следниот месец, соопштија во среда два извори запознаени со плановите. Орбан се соочува со својата најтешка битка за реизбор откако ја презеде власта во 2010 година, а анкетите на јавното мислење покажуваат дека заостанува зад својот противник пред изборите на 12 април, пренесува Ројтерс.

Посетата на Венс ќе следи по патувањето на американскиот државен секретар Марко Рубио во Будимпешта во февруари, за исто така јавно да го поддржи Орбан. За време на таа посета, Рубио нагласи дека лидерството на Орбан е клучно за интересите на САД, но исто така посочи дека континуираните блиски врски зависат од реизборот на Орбан. Тој, исто така, посочи дека Вашингтон ќе биде подготвен да обезбеди финансиска помош за Будимпешта доколку е потребно.

Како што кампањата влегува во својот последен месец, анкетите покажуваат дека партијата Фидес на Орбан заостанува зад опозициската партија Тиса, предводена од поранешниот владин функционер Петер Маѓар, иако голем број гласачи остануваат неодлучни.

Точниот датум на посетата на Венс сè уште не е објавен, а изворите предупредуваат дека плановите би можеле да се променат. Имено, постои можност високи американски претставници да одлучат да останат во Вашингтон поради војната што САД и Израел ја водат против Иран. Претседателот Доналд Трамп веќе објави дека го одложува своето патување во Кина поради конфликтот. Белата куќа сè уште не даде коментар.