Силни експлозии одекнуваа, воздушната одбрана дејствуваше цела ноќ! Има мртви и ранети, Украина започна моќен напад врз рускиот град Белгород! (ВИДЕО)

Во украински ракетен напад во рускиот град Белгород во близина на границата, две лица загинаа, а петмина беа ранети , изјави регионалниот гувернер Вјачеслав Гладков.
Во видео објавено на Телеграм, Гладков рече дека мажите кои загинале ги обновувале оштетените мрежи за греење и електрична енергија во градот. Реконструкцијата ќе продолжи во сабота бидејќи било премногу опасно да се работи ноќе, рече Гладков.
Russia’s Belgorod has been under missile fire for the past hour with strikes hitting the thermal power plant and railway station. Power heating and water were cut off. Governor Gladkov confirmed serious damage to energy infrastructure. pic.twitter.com/a3UEOTh1De— WarTranslated (@wartranslated) February 13, 2026
Тој претходно изјави дека нападот предизвикал сериозна штета на електраните и дека е прекинато снабдувањето со електрична енергија, греење и вода. Три станбени згради во градот претрпеа штета.
Неофицијалниот Телеграм канал SHOT објави дека жителите пријавиле серија гласни експлозии во градот и дека воздушната одбрана е во функција.
Белгород, кој се наоѓа на околу 40 км од границата, често е цел на напади од страна на украинските сили.
