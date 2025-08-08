Силни реакции во Израел поради Нетанјаху: Ако одлучи да ја освои Газа, резултатот ќе биде катастрофален (фото)

0 SHARES Сподели Твитни

Израелските политичари остро ја критикуваа владата пред клучниот состанок на кабинетот за безбедност на кој требаше да се утврди дали Израел ќе продолжи со целосната окупација на Газа, а семејствата на заробените заложници протестираа во Тел Авив.Израелскиот премиер Бенјамин Нетанјаху денес изјави дека Израел има намера да преземе воена контрола врз цела Газа и на крајот ќе ја предаде на арапските сили кои соодветно ќе ја администрираат.Членовите на семејствата на заложниците заробени од Хамас, заедно со стотици демонстранти, побараа владата да не продолжува со плановите за операцијата, предупредувајќи на огромната штета што може да ја предизвика.„Апелираме до кабинетот. Ескалацијата на борбите е смртна пресуда и моментално исчезнување на нашите најблиски. Погледнете нè во очи кога ќе одлучите да ги жртвувате“, рече Анат Ангрест, мајката на заложникот Матан Ангрест.Лишај Миран-Лави, сопруга на Омри Миран, кој исто така беше заробен, додаде: „Доста! Синоќа, кога беа откриени плановите за ескалација на борбите, пишав, се јавив, се молев. И денес сме тука.“Опозицискиот лидер Јаир Лапид го осуди планот за окупација на Газа.„Она што Нетанјаху го нуди е повеќе војна, повеќе мртви заложници, повеќе известувања „одобрени за објавување“ и десетици милијарди пари на даночните обврзници што ќе бидат истурени во заблудите на министерот за национална безбедност Итамар Бен Гвир и министерот за финансии Безалел Смотрич“, рече тој.Јаир Голан, лидер на Демократската партија, ја нарече одлуката на Нетанјаху „глас за жртвување на синовите, ќерките и целата иднина на Државата Израел на олтарот на визијата за воена власт и населби во Газа“.„Вечерва процесот на напуштање ќе го достигне својот врв, а владата ќе одлучи да ги остави нашите киднапирани браќа на нивното страдање и смрт. Ако владата одлучи да ја освои Газа, резултатот ќе биде катастрофален. Заложниците ќе умрат. Војниците ќе паднат. Милијарди шекели од вредни и служни израелски даночни обврзници ќе финансираат воена власт во Газа“, рече тој.Началникот на Генералштабот на Израелските одбранбени сили (ИЗДФ), генерал-потполковник Ејал Замир, повторно ја осуди одлуката на Нетанјаху и рече дека тој „се занимава со прашања од живот и смрт во одбрана на земјата“.Замир вети дека ќе го пренесе ставот на армијата за ова прашање до владата „без страв“.Воениот план, предложен од Нетанјаху и дискутиран на состанокот, вклучува опколување на градот Газа и преселување на околу еден милион жители во јужниот дел од појасот.

