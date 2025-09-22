Силјановска-Давкова: Ако сериозно размислуваме за мирот, тогаш е време да го довериме водството на ОН на жена

0 SHARES Сподели Твитни

Пред триесет години, во Пекинг, нациите од светот дадоа свечено ветување: да ги унапредат правата на жените како човекови права, да постигнат родова еднаквост и да им дадат моќ на секоја жена и девојка да живеат ослободени од насилство, дискриминација и угнетување, рече претседателот.Давкова, обраќајќи се на состанокот на високо ниво по повод 30-годишнината од Четвртата светска конференција за жени, што се одржува денес во Њујорк во рамките на 80-тото заседание на Генералното собрание на Обединетите нации.Силјановска-Давкова додаде дека Пекиншката декларација и Платформата за акција остануваат камен-темелник на меѓународното право, жив доказ дека еднаквоста за жените е и правда и предуслов за мир, просперитет и одржлив развој.„И сепак, три децении подоцна, мора да признаеме: напредокот е нееднаков, кревок и премногу често реверзибилен. Насилството врз жените продолжува да поминува неказнето, фемицидот ја осквернува светоста на животот, а структурните бариери сè уште им го негираат на жените лидерството, ресурсите и моќта за донесување одлуки. Ова не се апстракции, тие нанесуваат рани на семејствата, општествата и генерациите“, нагласи претседателката Силјановска-Давкова.Според неа, во исто време, институцијата создадена за заштита на мирот – Обединетите нации, се соочува со длабока криза.„Замислена како најголем мировен проект на човештвото, таа сега гордо стои пред војните што избувнуваат низ континентите“, рече претседателката, додавајќи дека 80 години по нејзиното основање, мирот што е причина за постоењето на ОН останува недостижен.Претседателката рече дека ако сме сериозни во врска со мирот, тогаш е време да го довериме водството на Обединетите нации на жена.

Пронајдете не на следниве мрежи: