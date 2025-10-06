Силјановска-Давкова: Верувам во добрите намери и посветеноста на Хрватска и Словенија за забрзан напредок на регионот кон ЕУ

0 SHARES Сподели Твитни

Претседателката Гордана Силјановска-Давкова денеска одржа говор на годишниот состанок на земјите учеснички во „Процесот Брдо-Брион“, што се одржа во Драч, Република Албанија.Посочувајќи ја нестабилноста на долгото чекање на Западен Балкан пред портите на Брисел, поради итната потреба од проширување на ЕУ со сите европски земји со цел зајакнување на нејзината улога, како и зголемување на отпорот кон влијанија од трети страни, Силјановска-Давкова нагласи дека е цинизам и лицемерие да се бара од некого да биде отпорен на влијанија од трети страни, оставајќи го пред портите на Европската Унија.Претседателот нагласи дека оваа година, за разлика од минатата година, Декларацијата е усвоена со консензус од лидерите на земјите учеснички во „Процесот Брдо-Брион“.За него, соработката е неопходна за решавање на заедничките проблеми, како што се: егзодусот на младите, ризикот од економска стагнација и надминувањето на безбедносните предизвици.„Верувам во добра волја, верувам во добри намери, верувам во посветеноста на Хрватска и Словенија на процесот и нивната посебна одговорност кон регионот и неговиот забрзан напредок кон ЕУ“, нагласи Силјановска-Давкова.Иницијатори на „Процесот Брдо-Брион“ се Република Хрватска и Република Словенија. Покрај нас, во процесот учествуваат и: Република Црна Гора, Република Србија, Република Албанија, Босна и Херцеговина и Косово.

