Силјановска-Давкова: ЕУ немаше јасна стратегија за Балканот

Претседателката Гордана Силјановска Давкова, на денешната заедничка седница на Националниот совет за европски интеграции и Комисијата за европски прашања, на која беше разгледан најновиот извештај на Европската комисија за земјава, нагласи дека по 16-ти пат, овој извештај, како и претходните, не зборува само за оценетиот, туку и за евалуаторот.

Според неа, ако има проценка или натпревар за политичка подготвеност, тогаш ќе бидеме шампиони во имплементацијата, ги гледаме резултатите.Ова не е време за реформи, за жал, бидејќи времето наликува на време за време на војната, или пред војната, а ова не е време кога можат да се направат реформи.

„Но, за мене, и порано и сега ЕУ е единствена политичка филозофија поддржана од сите актери, јавноста на Балканот, ЕУ е перспектива, ЕУ е мотив за демократски реформи, Унијата стимулира реформи што водат кон траен мир и стабилност. Сигурна сум дека нашата интеграција во ЕУ ќе стави крај на феноменот на балканизација, како феномен на постојано менување на границите“, рече таа.

Таа потсети на изјавата на поранешниот европски комесар Оли Рен дека ние не сме проблем за апсорпцискиот капацитет на Унијата.

Таа нагласи дека ЕУ не е невин учесник во сè што се случило, туку „немала јасна стратегија, доцнела на Балканот, САД понекогаш биле побрзи, не биле доследни во мирното здружување и дури и денес претпочитаат двојни стандарди“.

Таа рече дека ЕУ понекогаш се чини дека е опседната со важни моменти и датуми, а сега кога слушаме дека ова е клучниот момент, треба да се вратиме на возот.

