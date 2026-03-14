Силјановска-Давкова: Процесот на европска интеграција треба да се темели на заслуги, билатералните прашања не треба да го блокираат процесот

Претседателката Гордана Силјановска-Давкова беше домаќин на учесниците на регионалната конференција на австриски амбасадори од Југоисточна Европа, организирана од Амбасадата на Австрија во земјава.

Делегацијата ја предводеше амбасадорката Елизабет Корнфајнд, генерален директор за европски и економски прашања во австриското Министерство за европски и меѓународни работи.

Силјановска-Давкова нагласи дека присуството на делегацијата е доказ за активна и координирана дипломатија, што е важно за европската перспектива на регионот.

Таа нагласи дека Австрија е еден од најважните економски инвеститори во земјата, но и силен политички партнер и поддржувач на проширувањето на Европската Унија и процесот на европска интеграција на Македонија.

Претседателот повтори дека процесот на интеграција во Европската Унија мора да се базира исклучиво на Копенхашките критериуми и принципот на заслуги.

Според неа, билатералните прашања не треба да се користат како инструмент за блокирање на европскиот пат на земјите кандидати.

Австриските амбасадори ја изразија својата поддршка за патот на Македонија кон ЕУ, нагласувајќи дека европската перспектива на земјите од Западен Балкан е важна тема на нивната регионална конференција.

Тие нагласија дека регионалната соработка и заедничкиот пристап се клучни за забрзување на европската интеграција.

