Силјановска му ја честиташе независноста на Косово: Како пријателски земји, негуваме добрососедски односи

Претседателката на Северна Македонија, Гордана Силјановска Давкова, синоќа присуствуваше на приемот што го организираше Амбасадата на Косово во Скопјe по повод 18-годишнината од независноста на Република Косово.

Силјановска, во објава на Фејсбук, го прослави Денот на независноста на Косово, велејќи дека како пријателски земји, тие негуваат добрососедски односи.

„Честитки по повод 18-годишнината од прогласувањето на независноста на Република Косово, со желби за стабилност и просперитет. Како пријателски земји, негуваме добрососедски односи и работиме кон реализација на заедничката визија за европска интеграција на регионот. Се надевам дека ќе го продлабочиме и зајакнеме партнерството во интерес на граѓаните на двете земји“, напиша претседателката Силјановска.

