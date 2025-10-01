Силјановска: Не сум за нови „црвени линии“, туку за договор во рамките на земјата

0 SHARES Сподели Твитни

„Не сум за нови „црвени линии“, јас сум за договор во земјата. Ако одиме надвор со консензус, тогаш ќе нè почитуваат“, изјави претседателката Гордана Силјановска Давкова во интервју за „Сител“, коментирајќи ја нацрт-резолуцијата што ја презентираше лидерот на СДСМ, Венко Филипче, за европска интеграција со „црвени линии“.„Нема повеќе „црвени линии“, линиите се пречекорени или избришани со гума за бришење. Она што мораше да го направиме, бидејќи ова веќе не е нов предлог, беше да имаме неколку изјави пред него, една од нив направена со помош на МАНУ.Уставот е променет, но политиката на нашите соседи кон нас останува иста. Да бидеме малку како моделот на бугарските или грчките политичари, не мора да го менуваме уставот, туку да седнеме и да изградиме платформа за преговори. И да не одиме никаде во странство и да разговараме со никого пред да го побараме тоа. Она што заедно мислиме дека е можно, а она што мислиме дека е невозможно. И како да одат работите добро, одеднаш ја видов посетата на лидерот на СДСМ на Брисел и тој рече дека е подготвен да го жртвува својот мандат само за да направи чекор напред. Ако имате еден чекор, уставни промени, а потоа пречка, не сте направиле ништо, само сте го промениле Уставот, ова не е црвена линија. Јас не сум за линии, јас сум за договор во рамките на земјата“, рече Силјановска Давкова.Според неа, национализмот се случил таму каде што не требало да се случи, во Европскиот парламент.„Национализмот се случи таму каде што не требаше да се случи, во Европскиот парламент. Ова не беше слобода на говор, ова беше говор на омраза. Не само десничарските партии го поддржаа тој говор, туку сите го поддржаа со обединување и уништување на нашиот предлог. Значи, не треба да дејствуваме на националистички начин, ниту пак можеме да дејствуваме, туку можеме да дојдеме до консензус, тогаш тие ќе нè почитуваат. Не станува збор за партиски прашања, туку за национални прашања, нешто за кое навистина треба да има консензус“, додаде претседателот.

