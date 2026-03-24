Силјановска: Никогаш нема да стигнеме до преговори со ЕУ, ни се поставуваат чудни барања

На официјална церемонија со највисоки државни и воени почести, претседателката Гордана Силјановска-Давкова денес во Загреб беше примена од претседателот на Република Хрватска, Зоран Милановиќ, кој ја започна својата дводневна официјална посета на земјата.

На заедничката прес-конференција, Силјановска-Давкова нагласи дека членството во Европската Унија останува една од стратешките определби на земјата и ѝ се заблагодари на Хрватска за пријателскиот однос, поддршката и разбирањето, како и за нејзината помош во отворањето нови перспективи и можни решенија во процесот на европска интеграција.

Претседателката нагласи дека земјата доследно ги следи Копенхашките критериуми, со цел изградба на функционален и демократски систем компатибилен со европските стандарди. Според неа, процесот на европска интеграција треба да остане заснован на заслуги, реформи и исполнување на европските критериуми, а не да биде оптоварен со билатерални историски, културни, јазични и идентитетски прашања.

Таа рече дека очекуваме еднаков третман и имплементација на истите стандарди како и за другите земји-кандидатки, со сигурност дека во европските институции сè уште има сослушување за аргументите, за правото и за достоинственото место на секој европски народ во Унијата.

„Само една информација. Можете ли да верувате, добивме 20 или повеќе позитивни годишни извештаи и препораки и од Европскиот парламент и од Европската комисија за започнување преговори. А преговорите не дадоа резултати, најчестите барања од нас се најчудните, промени на Уставот, замислете, актот за суверенитет. Уставот, највисокиот закон – законот за законите, социјалната повелба на граѓаните, мора да се промени, иако, како и во секој Устав, така и нашиот вели дека иницијатива за промени може да покрене претседателот, 30 пратеници или 150.000 граѓани и владата, не вели Европската Унија, а камоли еден од соседите. Ова е голем предизвик“, рече Силјановска.

Силјановска-Давкова рече дека Европската Унија понекогаш прифаќала членови за кои и Парламентот и Европската комисија рекле не, и дека тие направиле добар чекор бидејќи тоа помогнало во демократизацијата.

„Значи, претседателот веќе рече, на овој пат, секако, размислуваме за сите можни решенија, меѓутоа, во сите програми на политичките партии, една од стратешките дефиниции е Европската Унија како заеднички дом, нели? И ние, исто така, граѓаните овде, се обединуваме околу оваа фраза, околу ова барање. Секако, она што го бараме е многу едноставно, истите стандарди, какви што баравте вие, или какви што бараа другите членки.“

И тоа се Копенхашките критериуми. Сепак, добиваме барања поврзани со историјата, културата и јазикот, или идентитетот. И преамбулата на Договорот за Европската Унија јасно наведува дека ЕУ ги признава, бидејќи е единство во различноста, и ги почитува историјата, културата, јазикот на другите народи, па дури и уставните и политичките структури, а особено достоинството и интегритетот на граѓаните. Секако, барам совети и мислења врз основа на моето искуство, истото го барам и од оние во регионот кои веќе одат напред, како што се Црна Гора и Албанија, и повторно забележувам разлики“, додаде претседателот.

