Симбол на помирување: Кралот Чарлс пристигна во историска посета на Ватикан, ќе се моли со папата Лав (фото)

Кралот Чарлс и кралицата Камила доцна синоќа пристигнаа во Рим каде што ќе ја продолжат својата државна посета на Ватикан, за време на која кралот ќе се моли со папата за прв пат од Реформацијата во 16 век.Кралот Чарлс ќе стане првиот британски монарх кој ќе се моли со папата од Реформацијата во 16 век. Службата во Сикстинската капела ќе ги собере свештенството и хоровите од Католичката црква и Англиканската црква, чиј врховен владетел е кралот.Според Си-Ен-Ен, оваа посета ќе се смета за важен симбол на помирување.Кралот и кралицата ќе се сретнат со папата и високи функционери на Ватикан, а ќе се одржи и посебна екуменска служба на која ќе се спојат католичките и англиканските традиции, при што кралот и папата ќе се молат заедно.Службата во Систинската капела ќе се фокусира на зачувувањето на природата, како признание за ентузијастичката поддршка на кралот за еколошките каузи, но нејзината цел ќе биде да се демонстрира хармонија меѓу двете религиозни деноминации, при што хорот од Систинската капела ќе пее заедно со хорот од капелата „Свети Ѓорѓи“ и хорот од Кралската капела на Неговото Височество.Според Бакингемската палата и Англиканската црква, немало сличен момент, со британски монарх и папа кои се молат еден покрај друг на заедничка црковна служба, откако Хенри VIII се отцепи од Рим во 16 век.

