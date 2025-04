Симона: Не сум исчезната, ви благодарам на грижата

0 SHARES Сподели Твитни

На интернет страницата „najdime.org.mk“ вчера беше објавено дека Стојкова (35) е исчезната. Подоцна од МВР информираа дека кај нив нема пријава за таков случај.

Доцна синоќа таа самата ја демантираше информацијата преку објава на својот фејсбук-профил.

„Драги пријатели, сите што ме познавате лично и оние што не ме познавате – објавата што денес се прошири дека сум исчезната е ЛАЖНА!!! Се кренала лажна тревога!!! Ви благодарам за трудот и загриженоста да ме најдете, но навистина се работи за лажна тревога. Поздрав!“, напиша Стојкова.

