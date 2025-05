0 SHARES Сподели Твитни

На прославата по повод Денот на сесловенските просветители, во рамките на настанот „Македонија во чест на Свети Кирил“, вечерва во Рим беше одржан концертот „Македонисимо“ на Симон Трпчевски. Овој културен настан, кој негува традиција подолга од пет децении, ја истакна важноста на словенските просветители, а за него известуваше и претставник од МИА.

Меѓу присутните беше и македонската државно-црковна делегација, предводена од претседателката Гордана Сиљановска Давкова, која во моментов се наоѓа во Рим и Ватикан за чествување на 24 Мај. Министерот за култура, Зоран Љутков, го поздрави собранието и нагласи дека „Македонија во чест на Свети Кирил“ се одржува во Рим, градот каде што е положено телото на Свети Кирил, кој заедно со Методиј, го остави неизбришливиот белег во словенската култура и на европските темели.

„Трпчевски со својата уметност не го освојува само светот туку и ја раскажува македонската приказна преку звучните бранови на музиката. Секој негов настап е сведоштво за обединетоста и духовната вредност кои се негуваат преку уметноста“, истакна Љутков. Тој подвлече дека годинава чествувањето добива историска димензија со изборот на новиот папа Лав IV, што додава нов почеток и симболизам. „Делото на Свети Кирил нека продолжи да ни го осветлува патот низ вековите, културата и срцата на луѓето“, заврши министерот во своето обраќање.

The post Симон Трпчевски го изведе „Македонисимо“ во Рим по повод „Свети Кирил и Методиј“ appeared first on 365.mk.

Пронајдете не на следниве мрежи: