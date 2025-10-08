Симптомите можат да бидат многу слични: Како да препознаете дали е настинка или грип?

0 SHARES Сподели Твитни

Навреме посетете лекар

Летото и зимата се сезони кога треба да бидеме особено внимателни кога станува збор за вирусите.

Кога станува збор за грип, симптомите обично се појавуваат одеднаш, а тие можат да вклучат треперење, треска, кашлица, главоболка, болки во мускулите, затнат нос и воспалено грло.

Сепак, овие симптоми можат да постојат кога станува збор за некои други болести, а ова се некои од нив.

Настинка

Настинката е респираторна инфекција, која може да биде предизвикана од разни вируси. Има многу преклопување помеѓу симптомите на настинка и грип, како што се течење на носот или кашлица, кивање и болки во грлото. За разлика од грипот, симптомите на настинка се развиваат постепено и се генерално поблаги.

Гастроентеритис

Гастроентеритис е воспаление на гастроинтестиналниот тракт, кое влијае на желудникот и тенкото црево, а како последица на тоа се јавува акутна дијареја. Воспалението најчесто е предизвикано од инфекција со други вируси или поретко од бактерии, нивни токсини, паразити или несакани ефекти врз храната или лекот. Вообичаени симптоми на гастроентеритис, кои исто така се симптоми на грип, вклучуваат треска, главоболка и болка во телото и мускулите.

За разлика од грипот, симптомите на гастроентеритис се повеќе насочени кон гастроинтестиналниот тракт и може да вклучуваат водени столици (дијареја) и грчеви во стомакот.

Пневмонија

Иако пневмонија може да се појави како последица на компликација на грип, постојат и други можни причини за пневмонија. Тие вклучуваат вируси, бактерии, габи и одредени хемиски или еколошки агенси. Симптомите се претежно треска, треперење и главоболка. Исто така, кашлицата со зелена или жолта слуз, отежнато дишење и остра болка во градите се специфични за пневмонија.

Бронхитис

Бронхитисот е воспаление на бронхијалниот тракт во белите дробови. Симптомите вклучуваат кашлица, треска, треперење и замор.

Труење со храна

Труењето со храна се јавува како резултат на јадење храна што е контаминирана со патогени организми, како што се вируси, бактерии или паразити.

За разлика од грипот, симптомите се насочени кон гастроинтестиналниот тракт и вклучуваат гадење и повраќање, дијареја, болки во стомакот и треска.

Може да забележите симптоми наскоро после јадење контаминирана храна, но тие исто така можат да се појават неколку дена или недели по внесувањето на загадена храна.

Кога треба да одите на лекар?

Ако ги имате следниве симптоми, слични на симптомите на грип, треба да контактирате со вашиот лекар:

1. Температура над 39 степени Целзиусови

2. Кашлица која вклучува жолта, зелена или кафеава слуз

3. Отежнато дишење

4. Болки во градите

5. Бесвест или вртоглавица

6. Осип

7. Неконтролирано повраќање

