Симптоми на висок крвен притисок кои многу луѓе ги игнорираат

Високиот крвен притисок, познат и како хипертензија, е сериозен здравствен проблем што ги засега голем број возрасни лица. Бидејќи честопати останува незабележан, може да доведе до сериозни компликации, како што се срцев удар или мозочен удар. Кардиологот д-р Еван Левин предупредува на суптилните знаци што луѓето често ги игнорираат и ја нагласува важноста од редовно проверување на крвниот притисок.Што е хипертензија?Хипертензијата е состојба во која крвниот притисок во крвните садови е постојано покачен. Крвен притисок под 120/80 mmHg се смета за нормален, додека вредностите од 130/80 mmHg и повеќе укажуваат на висок крвен притисок.Крвниот притисок природно варира во текот на денот, но ако остане постојано висок, може да ги оштети крвните садови со текот на времето и да го зголеми ризикот од срцев удар, мозочен удар и заболувања на бубрезите. Затоа раното откривање е клучно за долгорочното здравје.Знаци кои не треба да се игнорираатИако високиот крвен притисок честопати не предизвикува никакви симптоми, понекогаш покажува суптилни знаци. Д-р Левин истакнува некои на кои треба да се внимава:

главоболка, особено во целата глава или во задниот дел од главата

заматен вид, кој често погрешно се припишува на замор или напрегање

отежнато дишење, првично за време на физички напор, а подоцна и во мирување

болка во градите, особено при одење или вежбање, што може да укажува дека срцето работи под голем притисок

крварење од носот, кое понекогаш се јавува кај луѓе со висок крвен притисок

пенеста урина, што може да биде знак дека вашите бубрези испуштаат протеини поради оштетување

Најопасниот симптом е – немаНајголемата закана од високиот крвен притисок лежи во фактот што кај многу луѓе не предизвикува никакви симптоми. Затоа се нарекува „тивок убиец“.„Најчестиот симптом на хипертензија е – ништо. И затоа е толку опасно“, објаснува д-р Левин.Затоа е клучно редовното следење на крвниот притисок. Кардиолозите препорачуваат да го проверувате најмалку еднаш годишно. Ако немате пристап до лекар, можете да користите домашен апарат за мерење на крвен притисок. „Купете манжетна во продавница или преку интернет, погледнете кратко видео за тоа како да ја користите и споделете го со семејството и пријателите“, предлага д-р Левин.Високиот крвен притисок може да биде присутен со години без никакви симптоми, но во позадина му штети на вашето тело. Редовните прегледи се едноставна и ефикасна мерка што може да ви го спаси животот.

