Симптоми на дијабетес на кои треба да обрнете внимание

Дијабетесот е таков тип на болест кој може нагло да се јави по 20-тата година и да биде опасен по живот доколку навремено се забележат некои од неговите симптоми.

Ова се 6-те најважни симптоми кои може да укажат на појава на дијабетес.

Екстремна жед

Ова е еден од класичните симптоми на дијабетесот и се јавува како резултат на насобраниот шеќер во крвта. Бубрезите се приморани да работат повеќе и да филтрираат што е можно повеќе. Вишокот на шеќер се излачува преку урината и предизвикува почесто мокрење и дехидрација.

Замор

Долготрајната исцрпеност и чувството дека постојано сте уморни е уште еден симптом за појава на дијабетес. Доколку спиете помалку од 6 часа имате поголеми шанси да ја добиете оваа болест.

Споро зараснување на раните

Високото ниво на шеќер во крвта влијае на тоа колку бргу ќе зараснуваат раните.

Заматен вид

Како резултат на високите количини на шеќер во крвта, водата од телото се повлекува и од очите. Токму затоа видот е заматен и пукаат очните садови.

Депресија

Депресивните личности се по склони кон заболување од оваа болест. Жените имаат дури 17% шанса да заболат од оваа болест доколку имаат проблеми со депресија.

Чувствителност

Шеќерната болест го слабее имунитетот и способноста на организмот да се бори против бактериите. Дури и забите стануваат се почувствителни и неотпорни на кариес.

