0 SHARES Сподели Твитни

Предијабетесот е состојба во која нивото на шеќер во крвта е покачено, но сè уште не е на потребното ниво за дијагноза на дијабетес тип 2. Оваа состојба може да помине незабележано долго време, но постојат знаци во телото и во однесувањето кои можат да укажуваат на ран проблем.Навременото препознавање на овие симптоми може да помогне во превенцијата и одржувањето на здравјето.

Еден од најчестите индикатори за предијабетес е вишокот маснотии околу стомакот. Мастите што се акумулираат околу стомакот, познати како висцерални маснотии, можат да го отежнат правилното функционирање на инсулинот и да го зголемат ризикот од инсулинска резистенција. Затоа е важно да го следите обемот на половината, дури и за луѓе кои изгледаат витки.

Темните дамки на кожата, особено во кожните набори како што се пазувите, вратот или препоните, можат да бидат визуелен знак за инсулинска резистенција. Тие се јавуваат кога вишокот инсулин влијае на клетките на кожата и пигментацијата.

Друг симптом е зголемена желба за слатки и почесто чувство на глад. Кога телото не успева правилно да го користи шеќерот, му е потребна дополнителна енергија, што може да создаде маѓепсан круг на висок шеќер во крвта.

Чувството на поспаност по оброците може да биде и показател за предијабетес. Наглите промени во нивото на шеќер во крвта можат да предизвикаат чувство на замор бидејќи телото работи дополнително напорно за да ја процесира гликозата.

Раното откривање на овие симптоми може значително да помогне во спречувањето на предијабетес. Промените во животниот стил, како што се балансирана исхрана, редовна физичка активност, управување со стресот и редовни проверки на шеќерот во крвта, можат да имаат позитивно влијание и да го намалат ризикот од развој на дијабетес тип 2.

The post Симптоми на предијабетес кои не треба да ги игнорирате appeared first on Во Центар.

Пронајдете не на следниве мрежи: