Симптоми на рак на мочен меур што многу луѓе ги мешаат со воспаление

Симптомите на рак на мочен меур често може да се припишат на помалку сериозни состојби. Болеста се развива кога абнормален раст на ткивото, или тумор, се формира во обвивката на мочниот меур, и често не покажува симптоми сè додека не достигне напредна фаза, што го отежнува неговото навремено откривање, пишува Surrey Live.

Крвта во урината е најчестиот симптом на рак на мочен меур, но истиот симптом може да укажува и на инфекција на уринарниот тракт. Неколку други предупредувачки знаци исто така се преклопуваат со симптомите на инфекција на мочниот меур, како што се итна и постојана потреба за мокрење, ненадеен нагон за мокрење и чувство на печење.

Со оглед на тоа што повеќе од половина од жените и околу 10% од мажите доживуваат инфекција на мочниот меур во текот на животот, лесно е да се игнорираат овие потенцијални предупредувачки знаци и непријатноста да се припише на едноставна инфекција. За жал, ова може да доведе до тоа посериозен проблем да остане неоткриен.

Важноста на раната дијагноза

Според добротворната организација „Action Bladder Cancer UK“, ракот на мочниот меур одзема животи кај околу половина од сите дијагностицирани пациенти. Сепак, раното препознавање на симптомите и брзата дијагноза се клучни за преживување. Стапката на преживување е дури 80% ако болеста се открие во рана фаза.

Ако ракот на мочниот меур достигне напредна фаза и се прошири на други делови од телото, симптомите може да вклучуваат болка во карлицата, болка во коските, ненамерно губење на тежината и оток во нозете.

Итно контактирајте го вашиот матичен лекар ако забележите крв во урината, дури и ако тоа се случило само еднаш, ако количината е мала или ако не сте сигурни дали е крв. Крвта во урината може да биде светло розова, црвена или темно кафеава по боја.

Иако појавата на крв во урината обично не е знак на сериозна болест и може да биде предизвикана од инфекција на уринарниот тракт, камења во бубрезите или зголемена простата, исклучително е важно да се направи преглед за да се исклучат посериозни причини.

