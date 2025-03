Симптоми на синдромот на прегорување

0 SHARES Сподели Твитни

Во последниве неколку години, напредните држави во Европа почнаа да го признаваат „burnout“ или прегорувањето како валидна професионална болест. Според истражувањата од областа на науката, овој феномен произлегува од постојан стрес на работното место и не е поврзан со други пореметувања. Професорката Нурка Прањиќ, која работи како координатор за медицина на трудот во Босна и Херцеговина, за „Аваз“ го објасни процесот на појава на овој синдром.

Таа го дефинираше овој проблем како професионален синдром кој се појавува на работното особено при изложеност на психосоцијални опасности. Често, овие опасности се резултат на преголеми работни обврски или задачи за кои лицето нема компетенции, што доведува до тековно изложување. По минимум шест месеци, лицето почнува да се соочува со знаци на прегорување. Според д-р Прањиќ, самиот човек може да се оптовари со стрес поради претерана одговорност и желба за завршување на работата, а честопати и нема точно утврдени работни задачи.

Со текот на времето, физичката и емоционалната потрошеност доведуваат до постепено менување на личноста. Поради тоа, се јавуваат проблеми во комуникацијата, тешкотии со концентрација, особено во професии каде што се има интеракција со луѓе. Поединецот може да направи грешки, понекогаш и критични, како во медицината. Промените не застануваат овде; човекот почнува да се оддалечува од околината, се чувствува неповрзан и без емпатија кон другите.

Промените се одразуваат не само на менталното здравје, туку и на физичкото. Поединецот може да се чувствува уморен, склони на инфекции, доживува промени во срцевиот ритам или да се соочи со хипертензија и метаболички нарушувања како дијабетес. На когнитивно ниво, ефективноста и функционирањето на работното место се намалуваат, а лицето ги губи мотивацијата и задоволството од работата, што може да води кон изолација и развој на депресија, вели д-р Прањиќ. Таа нагласува дека во справувањето со ова нарушување е клучна соработката со психолози и лекари специјалисти за трудот.

Неопходно е да се оформи Центар за ментално здравје на работниците, каде што ќе се развиваат и специјализациите за оваа област. Постојат големи ризици за развој на прегорување во одредени професии, како здравствените работници, новинарите, просветните лица и оние кои работат во услужните дејности, кои подлежат на најголеми опасности. Зачестеноста на овој синдром варира во различни професии, но често е под влијание на дополнителни стресори.

The post Симптоми на синдромот на прегорување appeared first on 365.mk.

Пронајдете не на следниве мрежи: