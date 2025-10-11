Симптом кој може да биде знак за недостаток на протеини и се појавува на кожата

0 SHARES Сподели Твитни

Диететичарите објаснуваат дека доволниот внес на протеини е исклучително важен за целокупното здравје на нашето тело. Исто така, ако го немаме доволно, тоа може да доведе до одредени здравствени проблеми, од кои многу не се воопшто безопасни, но може да доведат до сериозни компликации.

Токму затоа е важно навреме да препознаеме дека има недостаток на протеини во нашето тело за да ги спречиме несаканите последици, пренесува The Sun. Но, како да препознаеме дека консумираме недоволно количество протеини?

Еден од првите симптоми што укажува на тоа е видлив на кожата на скалпот, а тоа е ненадејно или зголемено губење на косата. Како што објаснуваат експертите, необјаснивото опаѓање на косата е еден од најчестите предупредувачки знаци.

Ако некој забележи дека косата му се проретчува, можно е на овој начин телото да му каже дека му недостасуваат протеини. Колагенот е најзастапениот протеин во телото, неопходен за нашата коса, кожа, нокти, зглобови и коски. Како што старееме, полека го губиме, што е нормално. Но, ако некое лице забележи драстично опаѓање на косата, причината за тоа обично не е стареењето, туку недостатокот на протеини во исхраната.

