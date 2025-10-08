Синдикатот на медицински сестри на Македонија бара сектор во Министерството за здравство

0 SHARES Сподели Твитни

Недостатокот на медицински сестри станува сè поалармантен, при што околу 6.000 медицински сестри недостасуваат во болниците низ целата земја, на сите нивоа на здравствена заштита, според Синдикатот на медицински сестри.Според нив, загрижувачки е што сè повеќе искусни медицински сестри ја напуштаат професијата засекогаш, незадоволни од условите за работа и емигрираат во странство.Синдикатот на медицински сестри бара од министерот за здравство советничка позиција за медицински сестри и секторот во Министерството за здравство.„По последните состаноци со министерот, дадовме предлози, работевме на тоа, бевме во работни групи со сите кабинети на министри, неколку пати работевме со законот во работни групи и им го доставивме, а вчера формално поканија и други луѓе. Уморни сме од непосредни решенија, а формалностите ги фрустрираа медицинските сестри. Конечно, побарав од министерот сектор за медицински сестри и му кажав дека едно од најголемите барања во моментов е советничка позиција за медицински сестри во Министерството за здравство, сектор во Министерството за здравство“, нагласи претседателката на Синдикатот на медицински сестри, Гордана Бешлиоска.Синдикатот на медицински сестри вели дека е потребно да се донесе закон за медицински сестри што ќе ја регулира оваа професија во однос на образованието, работните обврски и одговорностите.Според податоците од Синдикатот „За нас“, речиси 2.000 здравствени работници ја напуштиле Македонија во рок од една година и заминале на работа во западноевропските земји за подобри услови за работа.

