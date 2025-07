Синот на Бексм обвинет дека е опседнат со Никол: Објави заедничка фотографија и ги загрижи фановите

0 SHARES Сподели Твитни

Најстариот син на познатиот фудбалер Дејвид Бекам и модната икона Викторија Бекам, Бруклин, повторно е во центарот на вниманието на јавноста поради неговата, како што многумина велат, интензивна посветеност кон сопругата Никол Пелц. Неодамнешната изјава на Бруклин Бекам дека бракот со Никола била „најдобрата одлука досега“ доаѓа во услови на растечки шпекулации за неговата наводна „опсесија“ со својата партнерка.Ситуацијата предизвикува длабока загриженост во семејството Бекам, а извори блиски до двојката наведуваат дека Викторија и Дејвид Бекам се вознемирени од нивото на заљубеност на Бруклин.Неговата неодамнешна објава на Инстаграм, со која одбележа пет години откако ѝ предложи брак на милијардерката наследничка, ја потврди неговата силна емоционална врска, но исто така предизвика коментари за неговото „бизарно однесување“ на социјалните мрежи. View this post on Instagram A post shared by @brooklynpeltzbeckhamБруклин се заљуби на прв погледБруклин и Никола се запознаа на фестивалот Коачела во 2017 година, а нивната врска доби на интензитет две години подоцна откако повторно се соединија на забавата на Леонардо Дикаприо. Бруклин изјави дека потоа „се заљубил“, додека Никола го потврди чувството на она што беше опишано како „незгоден“ начин.Од нивната раскошна венчавка во 2022 година, двојката е практично неразделна, што дополнително ги зголемува сомнежите за природата на однесувањето на Бруклин.Аналитичарите блиски до семејството Бекам истакнуваат дека Бруклин има тенденција „многу брзо да се заљуби до смрт“, но дека брзината со која тоа се случи со Никол ги изненадила дури и нив.Се вели дека тоа е „чиста љубов“ и дека Бруклин е подготвена да „прави што сака“. Оваа динамика во врската, според изворот, можеби придонела за тензии со неговото семејство, кои кулминирале со одбивањето да присуствува на прославата по повод 50-тиот роденден на Дејвид Бекам.Бруклин е опседнат со НиколВидеа што ја илустрираат наводната „опсесија“ на Бруклин циркулираат на социјалните мрежи. Една од најсподелуваните фотографии го прикажува парот на модната ревија на Викторија Бекам во Париз, каде што Бруклин, облечена идентично како Никола, изгледа збунето кога таа накратко си оди.Други снимки од Мет Гала во 2021 и 2023 година го покажуваат како се обидува да „се скрие зад неа кревајќи го рабовите од нејзиниот луксузен фустан“. Исто така, во интервју за списанието Космополитан во 2023 година, одговорот на Никол на прашањето што го нервира Бруклин, „Кога нема да ти возвратам љубов за пет секунди?“ – дополнително ги разгоре сомнежите на јавноста.Оваа ситуација покренува прашања за динамиката на врските во познатите семејства и влијанието на медиумското внимание врз приватниот живот. Иако љубовта честопати вклучува силна приврзаност, важно е да се препознаат границите на здравата врска и да се зачува индивидуалноста.

