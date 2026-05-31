Синот на Бред Пит се откажува од својот татко? Официјално го отстранува презимето

0 SHARES Сподели Твитни

Најстариот син на Анџелина Џоли и Бред Пит, Медокс, поднесе петиција за официјално отстранување на „Пит“ од неговото презиме.

Како што објави TMZ во четврток, 24-годишникот поднел барање за законска промена на името. Доколку судијата го одобри барањето, неговото целосно име ќе биде Медокс Чиван Џоли, пишува People.

Според медиумите, барањето сè уште не е одобрено. Претставникот на Бред Пит изјави за „Пипл“ дека нема да коментира за случајот, додека „Пипл“ контактираше и со претставникот на Анџелина Џоли за коментар.

Промена на името и на екранот

Барањето на Медокс за промена на името дојде кратко откако тој го отстрани презимето Пит од шпицата за најновиот филм на неговата мајка, „Кутур“.

Тој работеше како асистент режисер на драмата, во која 50-годишната Анџелина игра американска режисерка на која ѝ е дијагностициран рак на дојка кратко по пристигнувањето во Франција за снимање видео за Неделата на модата во Париз. Филмот премиерно беше прикажан на Меѓународниот филмски фестивал во Торонто (TIFF) во септември 2025 година, а во француските кина беше прикажан на 18 февруари.

„Луѓе“ во тоа време потврдија дека Медокс е наведен како Медокс Џоли во одјавната шпица, а истото име се појавува и во продукциските белешки дистрибуирани до новинарите на TIFF.

Тоа беше промена од неговиот претходен филмски ангажман во драмата „Марија“ од 2024 година, во која неговата мајка ја играше покојната оперска пејачка Марија Калас. Во тој филм на Нетфликс, Медокс работеше како асистент за продукција и беше потпишан како Медокс Џоли-Пит.

Други деца, исто така, се откажаа од презимето на својот татко

Медокс е најстарото од шесте деца што Џоли ги има со 62-годишниот Пит. Поранешната двојка, која се раздели во 2016 година, го имаат и синот Пакс (22), ќерките Захара (21) и Шајло (20) и 17-годишните близнаци Нокс и Вивиен. Медокс, кој Џоли го посвои во 2002 година, не е единствениот од неговите браќа и сестри кој се дистанцираше од презимето на својот татко.

Во театарската програма за бродвејскиот мјузикл „Аутсајдерите“ од мај 2024 година, на кој Вивиен ѝ асистираше на мајка си во продукцијата, таа е потпишана како Вивиен Џоли, а не како Вивиен Џоли-Пит.

Неколку месеци подоцна, во август 2024 година, списанието „Есенс“ објави видео во кое Захара се претставува како членка на женското здружение „Алфа Капа Му Пи“ на колеџот Спелман. „Се викам Захара Марли Џоли. Доаѓам од „Голден Стејт“, градот на ангелите: Лос Анџелес, Калифорнија“, рече Захара во клипот.

Таа се откажа од презимето на својот татко на 17 мај 2026 година, на церемонијата по повод дипломирањето. Иако во програмата беше наведена како Захара Марли Џоли-Пит, за време на прогласувањето на сцената беше прочитано само „Захара Марли Џоли“.

Во август 2024 година, „Пипл“ потврди дека Шајло, родена како Шајло Нувел Џоли-Пит, исто така законски го променила своето име во Шајло Џоли. Таа го поднесе барањето за промена на презимето на 27 мај истата година, на нејзиниот 18-ти роденден.

Реакцијата на Пит и позадината на конфликтот

Кратко откако Шајло поднесе барање, извор близок до Пит за „Пипл“ изјави дека актерот бил свесен за промената. „Тој е свесен за тоа и вознемирен што Шајло го отфрлила презимето. Секако, потсетниците дека ги загубил своите деца не се лесни за Бред. Тој ги сака своите деца и му недостигаат“, рече изворот.

Овие промени на презимето доаѓаат во време на години на извештаи за затегнат однос меѓу децата и Бред Пит по бурниот развод на него и Анџелина Пит во 2016 година, по две години брак и повеќе од една деценија врска.

Разводот беше финализиран во декември 2024 година.

Анџелина започна врска со Бред во 2005 година, истата година кога ја посвои Захара. До крајот на таа година, Пит го започна процесот на посвојување деца. Во јануари 2006 година, судија во Лос Анџелес го одобри нивното барање за законска промена на презимињата на Медокс и Захара во Џоли-Пит.

The post Синот на Бред Пит се откажува од својот татко? Официјално го отстранува презимето appeared first on Во Центар.

Пронајдете не на следниве мрежи: