Американецот Мајкл Александар Глос, идентификуван како син на заменик директорот на американската Централна разузнавачка агенција (ЦИА) Џулијан Галин, загина во источна Украина во 2024 година борејќи се според договор за руската армија, објави британскиот печат, повикувајќи се на резултатите од истрагата на независните руски медиуми.„Мајкл Александар Глос, 21 година, почина на 4 април 2024 година во Источна Европа“, се вели во некрологот објавен од неговото семејство, пренесува лондонски Гардијан.

🇺🇸🇷🇺 21-year-old Michael Alexander Gloss, the son of CIA Deputy Director Julian Gallina Gloss, was recently KILLED fighting in Ukraine on the side of the Russian Army @MyLordBebo pic.twitter.com/d3cQfM3UZ1

Ниту Русија, ниту Украина не беа спомнати во некрологотМајкл беше син на Џулијан Галин, која беше назначена за заменик директор за дигитални иновации во ЦИА во февруари 2024 година.Веста за тоа како син на висок припадник на американската разузнавачка заедница загина борејќи се во Украина на страната на Владимир Путин е во исто време приказна за тоа како гневот кон политиката на Соединетите Американски Држави и онлајн радикализацијата го доведоа овој млад човек од угледно семејство во Вирџинија на полето на смртта во источна Украина, пишува лондонскиот дневен весник.Според податоците на истражувачкиот сајт iStories, Глос е еден од околу 1.500 странци кои потпишале договори со руската војска од февруари 2022 година.

😯Young Leftist from the U.S. Signed Contract with Russian Army and Died in Ukraine War. It Turned Out He Was the Son of the CIA Deputy Director

As reported by Vazhnie istorii, 21-year-old Michael Gloss, the son of the CIA Deputy Director for Digital Innovations, Julian Gallina… pic.twitter.com/5Ey17ljEeN

