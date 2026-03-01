Синот на пејачката Шер уапсен за нелегален влез и напад во приватно училиште во Њу Хемпшир

0 SHARES Сподели Твитни

Елајџа Блу Алман, син на пејачката Шер, беше уапсен во петокот откако се однесувал агресивно во приватно средно училиште во Њу Хемпшир, со кое нема никаква врска.

Според полицијата, 49-годишниот маж е обвинет за четири прекршоци: две точки за обичен напад, како и кривично дело нелегално влегување на туѓ имот и кривично дело закана.

Алман, чиј татко беше покојниот Грег Алман, е обвинет и за нарушување на јавниот ред и мир, што е нелегално во оваа држава, но не е кривично дело.

Училиштето каде што се случил инцидентот

Околу 19:00 часот истиот ден, полицијата во Конкорд одговори на пријавите дека Алман вознемирувал луѓе во кафетеријата на „Сент Полс“. Откако против него беше покренато обвинение, полицијата соопшти дека бил ослободен со кауција додека неговиот случај не се пробие низ судскиот систем.

Информации за адвокатот што го застапува Алман не беа достапни во судските записи. Претставник на Шер не беше веднаш достапен за коментар, а црквата „Сент Полс“ одби да коментира за случајот. Полицијата изјави дека истрагата е во тек.

