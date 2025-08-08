Синот на пратеникот Коџаџику се вработи во М-НАВ

0 SHARES Сподели Твитни

Премтим Коџаџику ја добил работата „независен советник во кабинетот на директорот за финансии, правни работи и развој“ во агенцијата за контрола на летови М-НАВ. Извори од М-НАВ за весникот КОХА велат дека Премтим, син на пратеничката на ВЛЕН од Демократското движење, Мерита Коџаџику, е вториот Албанец меѓу 14-те Македонци примени на работата на последните два конкурси што М-НАВ ги објави – првиот на 13 јуни за 8 лица и вториот конкурс – на 9 јули, исто така за 8 лица.Во меѓувреме, на првиот конкурс за 8 работни места, не беа примени Албанци, додека на вториот – од осум вработени, само двајца се Албанци: синот на пратеникот Коџаџику како советник, и Артан Шаќири – на работната позиција „осигурување на имот“. Изборот на кандидати беше направен вчера, иако официјалните одлуки за работните места ќе бидат распределени откако ќе завршат изборите.Во меѓувреме, Синдикатот на контролори на летање ги обвини челниците на Македонска навигација (М-НАВ) дека не му дозволуваат на контролорот на летање, делегиран од Синдикатот на контролори на летање, да учествува на интервјуа со кандидати за повторениот конкурс за вработување на позиции со почетни плати над 1.000 евра, додека обвинува дека конкурсите не се заслужни, туку политички наместени.„Директорите ѝ рекоа на претставничката на синдикатот дека, ако сака, може само да погледне и да потврди дека кандидатите влегле на интервју, додека директорите, преку ова, добиле ексклузивна можност да избираат нови вработени. Ние не сме шпиони за да гледаме низ клучалката, туку да потврдиме дека се избрани најдобрите кандидати. Ова е во согласност со Колективниот договор“, изјави за медиумите Александар Тасевски, претседател на Синдикатот на контрола на летање.

