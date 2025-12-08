Синот на Трамп ги нападна Зеленски и Украина: „Се колнам, повеќе нема да бидеме идиоти“

0 SHARES Сподели Твитни

Доналд Трамп помладиот во неделата остро ја критикуваше корупцијата во Украина и посочи дека неговиот татко, претседателот Доналд Трамп, би можел да ја напушти Украина ако Киев не склучи мир со Русија, објави Политико.

Зборувајќи на Форумот во Доха, голем собир на светски функционери, најстариот син на американскиот претседател нагласи дека Украина долго време е парализирана од корупција во службените редови и тврдеше дека таквата корупција поттикнува војна и во Москва и во Киев.

Зеленски под оган

Тој особено го таргетираше украинскиот претседател Володимир Зеленски, кој самиот е под политички притисок поради истрага за корупција во која се вклучени некои од неговите врвни помошници. Еден од нив, Андриј Јермак, кој често ги водеше меѓународните преговори на Украина, неодамна поднесе оставка. Самиот Зеленски не е обвинет за корупција.

„Поради војната, и бидејќи е еден од најголемите маркетери на сите времиња, Зеленски стана речиси божество, особено за левицата, каде што не можеше да згреши, беше надвор од критика“, рече Трамп помладиот.

Непредвидливоста како клучна предност

Кога беше директно прашан дали американскиот претседател може да се повлече од Украина, помладиот Трамп одговори: „Мислам дека може“.

„Она што е добро кај мојот татко, и она што е уникатно кај мојот татко, е тоа што не знаете што ќе прави“, додаде тој. „Фактот дека тој не е предвидлив… ги принудува сите да се однесуваат на интелектуално искрен начин.“

Претседателот Трамп долго време има сложен однос со Украина, а особено со Зеленски, честопати покажувајќи симпатии кон Русија и рускиот лидер Владимир Путин. Администрацијата на Трамп врши притисок врз двете земји да потпишат мировен договор, но со мал успех.

„Сакаме мир. Сакаме да ја спречиме смртта“, рече Трамп помладиот.

„Нарко-картелите се поголема закана“

Трамп помладиот, исто така, ја бранеше воената кампања на својот татко против нарко-картелите, вклучително и воздушните напади врз бродови во Карибите за кои се сомневаше дека превезуваат дрога. Тој нагласи дека американските смртни случаи предизвикани од дејствијата на картелите не можат да се игнорираат.

„Тоа е многу поголема јасна и непосредна опасност за Соединетите Американски Држави отколку сè што се случува во Украина и Русија“, рече тој.

„50 проценти од Бугати и Ферари во Монако имаат украински регистарски таблички“

Доналд Трамп помладиот, исто така, тврдеше дека за време на еден ден во Монако ова лето, забележал дека „50% од луксузните автомобили како Бугати и Ферари имаат украински регистарски таблички“.

„Дали мислите дека тие пари се заработени во Украина?“, праша тој, без да даде никакви докази за своите тврдења.

„Ги слушаме сите гласини за тоа што се случува кога гледаме дека секоја регистарска табличка во Монако им припаѓа на Украинци (…) богатите избегале и го оставиле зад себе она што го сметаат за селска класа за да се борат во овие војни. Немаше поттик да се стави крај на конфликтот бидејќи сè додека парите доаѓаа и тие крадеа, никој ништо не проверуваше, па затоа немаше причина да се склучува мир“, рече Трамп помладиот.

„Гардијан“ забележува дека Трамп помладиот не понудил никакви докази за своите тврдења за бројот на украински регистрации во Монако, ниту пак е јасно како можел да ја утврди националноста на сопственикот на возилото само врз основа на регистарските таблички.

Деловни врски и „тролање“ за третиот мандат

На прашањето дали неговиот татко би се кандидирал за трет мандат, што не е уставно дозволено, Трамп помладиот се насмеа.

,,Ќе видиме што ќе се случи“, рече тој, додавајќи дека неподготвеноста на претседателот да го исклучи тоа може да биде еден вид „тролање“.

„Смешно е да се гледа како главите на левичарите експлодираат секој пат кога тој ќе го спомене тоа“, додаде тој.

Тој, исто така, вети дека „САД повеќе нема да бидат идиот со чековна книшка“.

Семејството Трамп ги проширува финансиските врски со Катар

Обвиненијата за корупција на Трамп помладиот веројатно ќе ги налутат не само поддржувачите на Украина, туку и многу демократи кои веруваат дека семејството Трамп профитира финансиски од својата политичка моќ. Семејството Трамп ги проширува своите финансиски врски со Катар, вклучително и плановите за изградба на луксузен голф-центар. Односот со Катар привлече особено внимание оваа година кога арапската земја практично ѝ подари на администрацијата луксузен Боинг 747 кој ќе биде пренаменет за употреба како Ер Форс Уан.

Трамп помладиот, кој се појави на сцената во Доха со деловниот партнер Омид Малик, не ја исклучи својата идна кандидатура за претседател во мај, велејќи: „можеби еден ден“.

