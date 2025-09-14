Синоќа горела и депонијата Дрисла – дел од механизацијата која работеше таму префрлена во Трубарево

Пожарот на депонијата Дрисла повторно се активирал во текот на ноќта, а го гаснела една екипа на скопската противпожарна бригада. Директорот на Дирекцијата за заштита и спасување Стојанче Ангелов информира дека огнот бил изгаснат и не го зафатил влажниот дел од тлото.

„Состојбата на Дрисла е стабилна, пожарникарите го изгаснаа огнот, а денеска ќе продолжи опожарениот дел да се затрупува со земја“, вели Ангелов.

Тој информира дека во изминатите денови половината од локацијата на депонијата каде што има чадење и повремени пожари е затрупана со земја. Дел од механизацијата што работеше во Дрисла во текот на вчерашниот ден била префрлена во Трубарево, а денеска ќе се врати за да продолжи со затрупувањето на депонијата.