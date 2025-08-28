Сирењето нема да ви се расипува ако го користите овој трик за складирање

0 SHARES Сподели Твитни

Ако вашето сирење се расипува во фрижидер, проблемот може да биде во начинот на кој го складирате. Но, постои едноставен и ефикасен трик што може да ви помогне да го продолжите рокот на траење на вашето сирење, а не бара пластична фолија.

Поточно, складирањето сирење во пластична кеса или завиткувањето во пластична фолија не е добра идеја, особено за помеки сирења како моцарела или гауда.

Тоа е затоа што влагата во запечатената пластика ја задржува влагата на површината на сирењето, создавајќи совршена средина за раст на бактерии и мувла.

За меки сирења, како бри, камамбер или рикота, тој препорачува отстранување на оригиналната алуминиумска фолија и нејзина замена со цврста проѕирна фолија, а потоа враќање на капакот за да се обезбеди максимална воздушна непропустливост.

За тврди сирења, како блокови сирење чедар, тој предлага да се завиткаат во хартија за печење, да се залепи со селотејп и да се означи датумот на отворање.

Кога станува збор за замрзнување, најдобриот начин да го направите тоа е прво да ги изрендате. Ова ќе осигури дека текстурата нема да се промени за време на процесот на замрзнување и одмрзнување. Потоа, ставете го во кеса со патент за да биде херметички затворена.

Овој едноставен трик може да го продолжи рокот на траење на вашето омилено сирење и да ви заштеди пари, а сето тоа без употреба на проѕирна фолија.

Пронајдете не на следниве мрежи: