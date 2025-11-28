Сирење кое ги уништува цревата како отров

0 SHARES Сподели Твитни

Експертите предупредуваат дека преработените (преработените) сирења можат сериозно да му наштетат на цревниот микробиом, а индиректно и на општото здравје на организмот.

Гастроентеролозите истакнуваат дека често ги нарекуваме цревата наш „втор мозок“. Тие имаат сложен нервен систем, а нивната состојба влијае на функционирањето на целото тело. Затоа е клучна правилната исхрана и внимателниот избор на храната што ја консумираме.

Според д-р Екта Гупта од Универзитетот во Мериленд, преработените сирења со висока содржина на заситени масти и сол можат да предизвикаат метаболички проблеми, покачен крвен притисок и воспалителни процеси во телото.

– Ова вклучува комерцијални рендани мешавини, ароматизирани парчиња и евтино сирење за пица – изјави таа за Параде .

Д-р Риту Нахар, гастроентеролог, се согласува со ова и истакна дека преработените сирења се меѓу најлошите избори.

Клучот е внимателно да го изберете сирењето

Гастроентеролозите особено предупредуваат дека преработените сирења, како што се преработените, се најголема закана за здравјето на цревата. Тие содржат емулгатори и други адитиви кои го нарушуваат балансот на цревниот микробиом, што доведува до надуеност, воспаление и долгорочни метаболички нарушувања.

Д-р Гупта предупредува дека дополнителниот проблем е што преработените сирења речиси целосно не содржат живи бактериски култури, кои се клучни за разновидноста и здравјето на цревната флора. Нивната прекумерна консумација може да предизвика цревна дисбиоза, односно нарушување на рамнотежата на микрофлората, што ги продлабочува дигестивните тегоби и го зголемува ризикот од кардиоваскуларни заболувања.

Сепак, ова не значи дека сирењето треба целосно да се исклучи од исхраната. Експертите препорачуваат умереност и внимателен избор на производи. Најдобри избори за цревата се, на пример, чедар, гауда или швајцарско сирење, кои задржуваат корисни бактериски култури.

Ферментираната храна како кефирот, исто така, може дополнително да го поддржи здравјето на цревата.

Д-р Риту Нахар советува комбинирање на сирењето со храна богата со растителни влакна, како што се зеленчук, овошје или интегрални житарки. Влакната промовираат здрав цревен микробиом, кој во комбинација со одбрани видови сирење може да обезбеди значајни здравствени придобивки.

