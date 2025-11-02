Сирискиот претседател наскоро доаѓа во Вашингтон?

Специјалниот претставник на САД за Сирија, Том Барак, во саботата изјави дека се очекува сирискиот претседател Ахмед Шара да го посети Вашингтон, за време на кој Сирија би можела да се приклучи на коалицијата предводена од САД што се бори против Исламската држава.

„За време на посетата, Сирија се надева дека би можела да се приклучи на коалицијата предводена од САД за да ја победи Исламската држава“, изјави Барак за новинарите на маргините на Дијалогот Манама во Бахреин, годишна конференција за глобални безбедносни и геополитички прашања.

Ова би била втората посета на Шара на Соединетите Држави, по обраќањето пред Генералното собрание на Обединетите нации во Њујорк во септември.

Откако ја презеде власта од Башар ал-Асад минатиот декември, Шара презеде серија дипломатски патувања насочени кон напорите на привремената влада да ги обнови односите со светските сили што го бојкотираа Дамаск за време на режимот на Асад.

Сирија моментално не е членка на коалицијата формирана од Соединетите Држави во 2014 година за борба против милитантната група Исламска држава (ИС). На својот врв, помеѓу 2014 и 2017 година, ИС контролираше околу една третина од Сирија и Ирак, каде што воведе екстремна верзија на шеријатскиот закон и стекна озлогласена репутација за бруталност.

Коалицијата предводена од САД и нејзините локални партнери ја победија групата во 2019 година, ослободувајќи го нејзиното последно упориште. Сепак, според извори на Ројтерс, екстремистите се обидуваат да го искористат падот на режимот на Асад за повторно да воспостават присуство во Сирија и соседниот Ирак.

Најавената посета на Вашингтон би сигнализирала значаен чекор напред во односите меѓу САД и Сирија, кои се обележани со децении санкции и длабока политичка недоверба, според Ројтерс. Според американските претставници, евентуалното пристапување на Сирија кон коалицијата би можело да отвори ново поглавје во соработката на Блискиот Исток за борба против екстремизмот.