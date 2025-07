Сириски инвестициски бум поттикнат од Саудиска Арабија: Ова се деталите од историскиот економски договор меѓу двете земји

0 SHARES Сподели Твитни

Откако саудиските инвеститори пристигнаа во Сирија, беа објавени деталите за големиот договор потпишан меѓу инвеститорите од Саудиска Арабија и сириските власти.Според информациите од медиумите од Сирија, вкупната вредност на договорот се проценува на 6,4 милијарди долари, што е голем чекор кон напорите за воспоставување нова голема соработка меѓу земјите.Договорите, кои опфаќаат сектори како што се недвижности, телекомуникации и финансии, беа презентирани од министерот за инвестиции Халид Ал-Фалих за време на Сириско-саудискиот инвестициски форум што се одржа во Дамаск на 24 јули.

In the #SyrianSaudiInvestmentForum2025, the strategic partnership between the two nations contributes to advancing investment opportunities and stimulating economic growth an extension of a stable, sustainable investment relationship grounded in shared vision. pic.twitter.com/b2RZ16ORwy— INVEST SAUDI (@InvestSaudi) July 23, 2025

„За време на овој форум, ќе бидеме сведоци на потпишување на 47 договори и меморандуми за разбирање со вкупна вредност што се приближува до 24 милијарди саудиски ријали (6,4 милијарди долари)“, рече Ал-Фалих.Договорите вклучуваат 1,07 милијарди долари во телекомуникацискиот сектор, а сириското Министерство за комуникации и неколку саудиски телекомуникациски компании имаат за цел да ги продлабочат билатералните врски.

Investment agreements totaling nearly SAR 24 billion highlight the strength of the strategic partnership between Saudi Arabia and Syria, paving the way for expanded collaboration and promising investment opportunities across key sectors. pic.twitter.com/gtHZb8kHO0 — INVEST SAUDI (@InvestSaudi) July 24, 2025



Меѓу компаниите вклучени во плановите се „Сауди Телеком Ко.“, „ГО Телеком“, фирмата за дигитална безбедност „Елм“, фирмата за сајбер безбедност „Сифер“ и фирмата за образовна технологија „Класера“.Во секторите за недвижности и инфраструктура, беа објавени договори во вредност од 2,93 милијарди долари, вклучувајќи ја и изградбата на три нови цементарници финансирани од Саудиска Арабија, кои ќе ги поддржат напорите за обнова на Сирија.„Сирија напредува како привлечна земја за инвестиции и покрај сите предизвици. Од почетокот на нејзината нова ера, бевме сведоци на вистинска желба да им се обезбедат инвестициски можности на саудиските бизнисмени“, рекоа саудиските власти.



