Сирија на дофат на инвестиции вредни милијарди долари: Пристигнувањето на 120 саудиски бизнисмени најавува „револуција“

Саудиска бизнис делегација предводена од министерот за инвестиции Халид Ал-Фалих пристигна во Дамаск пред форумот на кој ќе се постигнат трговски договори во вредност од 15 милијарди саудиски ријали (четири милијарди долари). Повеќе од 120 потенцијални инвеститори отпатуваа во Сирија, бидејќи Кралството продолжува да ја поддржува економското закрепнување и финансискиот пејзаж на земјата. Сириската новинска агенција САНА објави дека договорите ќе придонесат за промовирање на одржливиот развој и економските интереси меѓу Сирија и Саудиска Арабија. Саудиско-сирискиот инвестициски форум треба да генерира трговски договори вредни повеќе милијарди долари, објави Ал Ехбарија, додека Министерството за инвестиции на Кралството напиша на X дека се очекува значително учество на јавниот и приватниот сектор од двете страни. Саудиска Арабија и Сирија постигнаа значителен напредок во последните месеци во обновувањето на дипломатските односи, при што Кралството повторно ќе ја отвори својата амбасада во Дамаск во 2024 година по 12-годишна пауза.Саудиска бизнис делегација предводена од министерот за инвестиции Халид ал-Фалих пристигна во Дамаск пред форумот на кој ќе се постигнат трговски договори во вредност од 15 милијарди саудиски ријали (четири милијарди долари).Повеќе од 120 потенцијални инвеститори отпатуваа во Сирија, бидејќи Кралството продолжува да ја поддржува економското закрепнување и финансискиот пејзаж на земјата.

